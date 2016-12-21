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    Селюк: «Да, это я договорился о проведении матча Россия – Бельгия»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что он стал инициатором проведения товарищеского матча между сборными России и Бельгии, который состоится 28 марта в Сочи.

    «Да, это я договорился о проведении матча Россия – Бельгия. Причем я не поимел с этого ни евро. Почему я заостряю на этом внимание? Дело не в том, что мне нужно спасибо от РФС, которого я, к сожалению, не дождался. Я хочу показать, что не все люди в российском футболе алчные. И если РФС будет использовать знания, опыт и возможности людей, которых уважают в разных странах мира, то от этого российский футбол и болельщики только выиграют.

    Кто бы что ни думал, в Европе у меня очень хорошая репутация, и со мной советуются многие футбольные структуры. Для меня странно, что официальная бумага из бельгийской федерации, пришедшая в международный отдел РФС, дошла до руководителя Алаева только через месяц. За такую расторопность я бы сразу разогнал весь международный отдел.

    Нормальные люди, которые хотят что-то сделать для российского футбола, не то что не могут достучаться, а даже близко не могут подойти к РФС. Такое отношение убивает все желание помогать. РФС – общественная организация, которая должна быть открыта для всех. Она должна обслуживать футбол и людей, а не футбол и люди должны обслуживать РФС. Это большая разница.

    Проведение товарищеского матча Россия – Бельгия – полностью моя инициатива. Я это сделал бескорыстно. И, думаю, во время просмотра игры под пивасик болельщики будут вспоминать меня добрым словом, так как бельгийцы приоткроют некоторые стороны нашей сборной, которые тренерскому штабу надо доработать. 28 марта во время матча многие болельщики выпьют рюмочку за мое здоровье. А РФС, если им нужны игры с хорошими соперниками, пусть обращается. Я могу помочь», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 09:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 22 декабря 2016, 13:55

      Селюк великий!

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 22 декабря 2016, 05:26

      на пост президента РФС метит? ))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 21 декабря 2016, 15:53

      Что-то многовато Селюка в последнее время.....

      1
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 21 декабря 2016, 14:06

      "Да,это Я 2017 лет назад спустился на землю,чтобы искупить ваши грехи"(с) Дмитрий Селюк

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 декабря 2016, 13:33

      Хреново договорился товарищ! уже пишут, что с негритосами будут шпилить

      -1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Obojaemiy 21 декабря 2016, 14:27

      с негритосами 24 марта

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 декабря 2016, 12:42

      пиарщик х...в

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 21 декабря 2016, 12:16

      Хвалько

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 декабря 2016, 11:57

      Селюка что то очень много стало !

      2
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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 21 декабря 2016, 11:30

      Красава Селюк!РФС это помойная яма,где был муДко там ничего хорошего не останется!

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 декабря 2016, 11:26

      скромняга я да я тьфу

      1
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