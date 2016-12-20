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    Бубнов: «Кутепова рано сравнивать с Гранквистом и Чорлукой»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов затронул тему уровня игры в текущем сезоне защитника красно-белых Ильи Кутепова. По мнению ветерана, футболиста пока рано причислять к списку лучших игроков чемпионата в своем амплуа.

    «Кутепов не лучший защитник первой части сезона. Да, «Спартак» лидер. Но сколько было ошибок в обороне. Надо брать в учет и игры за сборную, где у него были ошибки. Кутепова рано сравнивать с Гранквистом и Чорлукой. Есть талантливые защитники, которые значительно раньше него заиграли», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 20 декабря 2016, 16:07

      Кутепова рано сравнивать с защитником...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      SpartacusChampion 20 декабря 2016, 13:57

      Кутепов отыграет 2-3 сезона в основном, потом зазвездится и последует по пути Яковлева с Паршивлюком на выход

      -3
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      Рейтинг: +173

      agrmark 20 декабря 2016, 13:44

      Но, уже близко. Если будет дальше стараться, будет лучше.

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 20 декабря 2016, 12:50

      Есть талантливые защитники-это он себя имеет в виду)))

      1
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      Рейтинг: +1897

      Aston > TERIA-76 20 декабря 2016, 15:51

      А главное-перспективный)))))

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