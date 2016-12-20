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    Смолов: «Если Глушаков – это похороны, то я – это Новый год»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свое недавнее высказывание в адрес хавбека ЦСКА Зорана Тошича. Напомним, что россиянин назвал серба «чудаком».

    – В программе «Культ Тура» вы назвали армейца Тошича чудаком и напомнили, как долго он не забивал. Не опасаетесь мести со стороны Зорана в матче второго круга? Не сожалеете ли о критических словах, сказанных про Тошича и теннисиста Марата Сафина?

    – Давайте не будем забывать, что это была юмористическая передача, – это раз. Во-вторых, если честно, я хотел использовать слово «чувак» в смысле «парень». Зоран – хороший футболист, я лишь хотел показать, как непропорциональна иногда бывает критика СМИ, и, надеюсь, Зоран на меня не обидится.

    Что касается Сафина, то по его словам видно, что он давно не следит за футболом, давно не в теме и просто не понимает, что говорит. То, что я про него сказал, – это еще был комплимент. И очень жаль, что такого уровня люди работают сегодня в Госдуме.

    – В народ пошла фраза болельщика «Спартака»: «Глушаков – это вообще похороны». А Федор Смолов – это что?

    – Ну, если Глушаков – это похороны, то Федор Смолов – это Новый год!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 09:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 20 декабря 2016, 14:16

      ждём ответку от сафина

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > тётя ASYA 20 декабря 2016, 21:11

      Слова Смолова и есть ответка Сафину.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 20 декабря 2016, 12:44

      Здравствуй, Дедушка Мороз! Смолов - Новый Год)))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 декабря 2016, 11:15

      Ну,здравствуй,Федя-Новый Год!

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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 20 декабря 2016, 10:26

      После этих слов хочется сказать, с учетом последних слов о взрослении (Наверное я повзрослел). "Наверное" - это звучит как отрицание последующего действия - "повзрослел".

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