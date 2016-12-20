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    Кириченко: «Спарта» – тяжелый соперник для российских клубов»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о настрое футболистов команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

    «Сейчас ребята видят, что со всеми соперниками можно играть. При 100% самоотдаче и дисциплине на поле наша команда всегда это доказывает.

    Конечно, мы слабее «Атлетико» и «Баварии», но, тем не менее, считаю с ними мы сыграли достойно, а «Баварию» даже обыграли. Даже когда случаются поражения, сложно винить игроков, когда ты видишь, что они отдали все силы.

    Мы будем готовиться, думаю, что тренерский штаб очень хорошо проанализирует сильные и слабые стороны «Спарты». Надеюсь, что подойдем к ней во всеоружии. Команда очень неприятная, для российских клубов тяжелый соперник», — отметил Кириченко.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      15426378s 24 января 2017, 14:54

      первая игра в Ростове, как можно больше закатить в ворота Спарты мячей, а в гостях не пропустить в свои.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 декабря 2016, 20:03

      Удачи!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 декабря 2016, 09:45

      Не бзди, Дима все будет нормально!!!

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