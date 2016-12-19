Вальбуэна забивает в четырех матчах Лиги 1 подряд

как он играл против севильи... севилья откровенно пыталась слить игру- не опасных моментов, не толковой защиты, ничего не было. но и лион не мог пробиться, явно классом ниже были. но зато как коротышка бегал по полю, от фланга к флангу, создавал крутые моменты. Митя явно набрал отличную форму и последние 5 матчей реально жарит на поле
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в матче против «Монако» (3:1) забил свой очередной мяч. 32-летний француз впервые отличился в четырех играх французской Лиги 1 подряд. Напомним, что до этого момента на счету Вальбуэна были голы в ворота «Ренна» (1:0), «Нанта» (6:0) и «ПСЖ» (1:2).
В текущем чемпионате Франции на счету бывшего футболиста «Динамо» 12 матчей. Кроме четырех голов, Вальбуэна записал в свой актив три результативные передачи.