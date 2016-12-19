Вальбуэна забивает в четырех матчах Лиги 1 подряд

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в матче против «Монако» (3:1) забил свой очередной мяч. 32-летний француз впервые отличился в четырех играх французской Лиги 1 подряд. Напомним, что до этого момента на счету Вальбуэна были голы в ворота «Ренна» (1:0), «Нанта» (6:0) и «ПСЖ» (1:2).

В текущем чемпионате Франции на счету бывшего футболиста «Динамо» 12 матчей. Кроме четырех голов, Вальбуэна записал в свой актив три результативные передачи.