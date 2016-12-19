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    Роналду: «От Криштиану всегда ожидают большего, но статистика не врет»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года после победы на клубном чемпионате мира. Напомним, что в финальном матче против «Касимы» португалец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком турнира.

    «Эта неделя принесла много радости. Я завоевал «Золотой мяч» и выиграл клубный чемпионат мира. Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, без которых Криштиану не смог бы получить индивидуальные трофеи.

    Этот год был незабываемым и на командном, и на индивидуальном уровне. Мы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Евро-2016 со сборной Португалии и теперь клубный ЧМ.

    Критика? Я привык к ней. От Криштиану всегда ожидают большего, но я всегда делаю все на максимуме своих возможностей. Статистические данные не лгут. Как я уже говорил, этот год был захватывающим», – заявил Роналду.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2016 01:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 декабря 2017, 21:49

      Криш это феномен! Не особый его фанат, но его талант и работоспособность вызывают уважение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 19 декабря 2016, 14:46

      про команду вспомнил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      talgatnurzhanov2006 19 декабря 2016, 06:47

      в стиле златана начал говорить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK > talgatnurzhanov2006 19 декабря 2016, 08:45

      Тоже заметил

      -1
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      Рейтинг: +6

      Duken > talgatnurzhanov2006 19 декабря 2016, 13:24

      Только вот Златану далеко до Криша(не фанат этих игроков)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > talgatnurzhanov2006 17 декабря 2017, 00:49

      Скорее уже заговариваться...

      0
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 19 декабря 2016, 05:04

      Действительно выдающийся футболист

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 декабря 2016, 02:20

      молдца !!! так держать !!!

      3
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