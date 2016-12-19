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    Примера. Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»

    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле добилась уверенной победы над «Эспаньолом». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Камп Ноу», завершилась в пользу сине-гранатовых со счетом 4:1.

    Благодаря этому результату команда Луиса Энрике набрала 34 очка и сократила отставание в турнирной таблице от «Реала» до трех очков, но у мадридцев имеется одна игра в запасе.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Барселона – Эспаньол – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 18; 2:0 – Суарес, 67; 3:0 – Альба, 68; 3:1 – Лопес, 79; 4:1 – Месси, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 00:37
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