Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»

За что ему должно быть стыдно? У него щас игровой практики в Челси нет, ему же тоже хочется играть чаще, пусть едет в Китай там будет основным игроком и за одно будет зарабатывать большие деньги.
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике хавбека «Челси» Оскара, который в скором времени сменит лондонский клуб на «Шанхай СИПГ». Ранее сообщалось, что в китайском клубе бразилец будет зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю.
«Печально, когда игрок переходит в другой клуб только из-за денег. Понятно, что деньги очень большие, но нельзя сказать, что и в «Челси» Оскар играл за гроши.
Это точно не шаг вперед для Оскара. Он будет говорить о том, как прогрессирует китайский чемпионат, а также о том, что рад возможности работать с Андре Виллаш-Боашем, но все мы знаем, что его слова будут враньем. Единственная причина его перехода – контракт. Обычно люди задумываются о таких вещах после 30 лет, когда заканчивается их карьера, но Оскару только 25. Ему должно быть стыдно за то, что он наплевал на свою карьеру и выбрал деньги вместо возможности побороться за престижные трофеи», – заявил Каррагер.