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    Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике хавбека «Челси» Оскара, который в скором времени сменит лондонский клуб на «Шанхай СИПГ». Ранее сообщалось, что в китайском клубе бразилец будет зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю.

    «Печально, когда игрок переходит в другой клуб только из-за денег. Понятно, что деньги очень большие, но нельзя сказать, что и в «Челси» Оскар играл за гроши.

    Это точно не шаг вперед для Оскара. Он будет говорить о том, как прогрессирует китайский чемпионат, а также о том, что рад возможности работать с Андре Виллаш-Боашем, но все мы знаем, что его слова будут враньем. Единственная причина его перехода – контракт. Обычно люди задумываются о таких вещах после 30 лет, когда заканчивается их карьера, но Оскару только 25. Ему должно быть стыдно за то, что он наплевал на свою карьеру и выбрал деньги вместо возможности побороться за престижные трофеи», – заявил Каррагер.

    Источник: Daily Mail

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    18.12.2016 15:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +21

      tfu 18 декабря 2016, 21:16

      За что ему должно быть стыдно? У него щас игровой практики в Челси нет, ему же тоже хочется играть чаще, пусть едет в Китай там будет основным игроком и за одно будет зарабатывать большие деньги.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 декабря 2016, 19:08

      блин а к нам едут футбол подымать что ли? да и наши что то за бугор не спешат в элитные лиги. тут бревном сидят миллионы гребут

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 18 декабря 2016, 18:16

      Ты поживи для начала в одной из бедных стран мира, , подымись высоко и на момент начинай падать вниз , а потом спроси себя хочешь ли ты опять вниз. Правильный ли это выбор парня или нет, пусть решает сам парень и его семья.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 декабря 2016, 18:14

      Все по делу сказал, спасибо кэп))))

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 18 декабря 2016, 17:33

      Китайцы предлагают такие деньги ,что люди начинают задумываться невзирая на возраст !

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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 18 декабря 2016, 17:10

      Завидуешь завидуй молча,если ты ни кому не нужен даже в Китае

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Андрей 26 rus 18 декабря 2016, 22:59

      Он вообще-то не играет давным давно!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 18 декабря 2016, 17:00

      За что ему должно быть стыдно? За то, что хочет зарабатывать много денег? Это его жизнь и только он решает, как ему с ней поступить, где играть и с кем подписывать контракт. Уж точно не Каррагеру судить Оскара.

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 18 декабря 2016, 16:53

      В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ЗАРПЛАТА..

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > афоня72 18 декабря 2016, 23:02

      25.792.000 рублей в неделю )))))))))

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      Рейтинг: +75

      тоширо > Сергей Свояк 19 декабря 2016, 05:41

      я бы тоже поехал)))) такие деньги за всю жизнь не заработать многим

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      Рейтинг: +25044

      bset 18 декабря 2016, 16:40

      Ну ничего. В китайской лиге все больше звезд. Скоро уровень их будет серьезным. Посерьезней российского чемпионата

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV > bset 18 декабря 2016, 17:55

      А какой уровень у Российского чемпиона ? Дворовой футбол?

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      Рейтинг: +25044

      bset > Lesha VV 18 декабря 2016, 21:12

      Какой министр спорта, такой и футбол

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 декабря 2016, 16:09

      С чего вдруг у Каррагера, развязался язык . . .

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