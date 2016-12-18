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    Монтелла доволен положением «Милана» на данный момент

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги матчу 17-го тура Серии А против «Аталанты» (0:0). Специалист отметил, что доволен действиями команды, несмотря на отсутствие результата.

    «Сегодня мы показали свою силу, смогли запереть соперника на своей половине поля. Очевидно, что в последних двух играх мы заслуживали большего. Я хочу похвалить игроков, хоть нам и не удалось добыть победу, которая стала бы вишенкой на торте. Я доволен положением команды в турнирной таблице и тем, как прогрессирует команда. Это был тест на зрелость, и мы его прошли.

    Мяч никак не летел в ворота «Аталанты». По крайней мере, мы не проиграли, как это часто бывает в подобных матчах. Люди могут сколько угодно говорить о наших молодых талантах, но я считаю, что сегодня Абате и Палетта были лучшими в нашей команде. Мы опережаем шестое место на пять очков и можем быть довольны своим положением на данном этапе», – сказал Монтелла.

    «Милан» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2016 01:49
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