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    Конте расстроен очередной желтой карточкой Диего Косты

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 17-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» выразил сожаление в связи с очередной желтой карточкой нападающего команды Диего Косты. Напомним, футболист получил пятое предупреждение в сезоне и пропустит следующий матч против «Борнмута».

    «Я надеялся, что Диего сможет доиграть до конца года без предупреждений, но этого не случилось. Жаль, ведь он находится в отличной форме. Честно говоря, я не думаю, что он заслуживал желтой карточки. До матча с «Борнмутом» осталось восемь дней, и у нас есть время на поиски решения. Безусловно, мы расстроены его потерей, однако в этом я вижу возможность опробовать новые идеи», – сказал специалист.

    На данный момент «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.12.2016 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      Альви 17 декабря 2016, 21:44

      Надеюсь увидеть Мишу

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