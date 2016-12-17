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    Покеттино: «Эриксена уже сейчас можно считать прекрасным игроком»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о хавбеке своей команды Кристиане Эриксене. Специалист считает, что со временем 24-летний игрок «шпор» станет одним из ведущих футболистов в мире. В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник принял участие в 15-ти матчах, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

    «Эриксена уже сейчас можно назвать отличным игроком. Несмотря на то, что он молод и будет еще прибавлять, я уже в данный момент считаю его хорошим футболистом.

    Кристиан является игроком, имеющим возможность стать одним из лучших в мире. Когда он немного повзрослеет, к нему наверняка придет осознание того, что именно нужно улучшить в своей игре», – сказал Покеттино.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2016 18:54
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