Моуринью: «Не имею права мешать людям становиться счастливее»

Главный тренер «Манчестер Юннайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Я тих и спокоен. Буду смотреть, что случится. Как я уже говорил, я люблю постоянный состав, но как тренер, повторюсь, я не чувствую за собой права мешать людям становиться счастливее и менять направление карьеры.

Если условия будут подходить клубу и такой момент наступит в январе, нам придется реагировать. Посмотрим, что будет, но если сейчас вы меня спросите, ждем ли мы кого-нибудь к 1 января или гоняемся ли за кем-то, чтобы купить его 1 января, то нет.

Мне нравится мой состав, я доверяю своему составу», – сказал Моуринью.