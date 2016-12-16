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    Бабаев: «Футбольная школа ЦСКА вышла на новый уровень»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о последних результатах работы детско-юношеской школы московского клуба.

    «Сейчас в составе основной команды футбольного ЦСКА на поле выходят пять наших воспитанников. Это очень серьезный показатель. За последние годы мы сделали качественный скачок, и хочется верить, что талантливые ребята не просто появятся, а потом потеряются.

    Думаю, наша футбольная школа вышла на новый уровень. Результатами молодежной команды мы очень довольны. Хочется верить, что в год один-два молодых футболиста будут присоединяться к работе с основной командой», – сказал Бабаев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.12.2016 22:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 19 декабря 2016, 10:54

      Мне кажется желаемое за действительное Роман выдает. Можно по фамильно?

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 декабря 2016, 17:23

      Единственный клуб который тратит деньги спонсоров, на развитие стадиона и ДЮСШ...........а не на покупку дорогостоящих иностранцев.......

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 17 декабря 2016, 13:02

      Да, в этом сезоне молодёжь армейцев красавцы

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 17 декабря 2016, 12:52

      пора вводить лимит на молодёжь...

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 декабря 2016, 12:17

      С молодежками у нас в России все и так было хорошо, вот только тренера не дают играть молодым.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 07:03

      Каждый кулик хвалит своё болото.Только в основной состав они попадают после стажировок в других клубах , или в случае критических ситуаций

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 декабря 2016, 00:32

      Мацхарашвили Кабахидзе Аванесян Алибеков и Кривулькин

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 декабря 2016, 00:20

      И где же эта пятерка?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 декабря 2016, 00:10

      Лучше пусть свои играют, чем Губастые

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 декабря 2016, 23:13

      Да молодежка всегда хорошая была, это главный тренер основной команды не умеет молодых развивать и сыт на поле выпускать.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset > Kulimen 16 декабря 2016, 23:17

      Расслабься. Все позади

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Kulimen 17 декабря 2016, 00:17

      в ЦСКА уже новый тренер)) все наладится)

      2
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