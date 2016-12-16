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    «Спартак» ведет переговоры с Луисом Адриано

    Нападающий «Милана» Луис Адриано оказался в сфере интересов «Спартака». Об этом сообщает итальянское издание Corrierre della Sera.

    Сообщается, что представители московского клуба посетили Милан, где провели переговоры с футболистом. Источник при этом отмечает, что между самими клубами договоренность уже достигнута, и «Спартаку» осталось получить согласие Адриано.

    По информации источника, конкурентом «Спартака» в борьбе за футболиста является «Порту».

    В нынешнем сезоне игрок провел за «Милан» семь матчей, не отметившись в них ни одним результативным действием. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 22:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 декабря 2016, 00:22

      Дебилы как слово Спартак слышат, так стекаются в комменты как вурдалаки. Дебилы вам то зачем эта новость если вы за Спартак не болеете?

      12
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Зенит оле оле олa 17 декабря 2016, 02:19

      О. лошара привет!!! сперму с бороды стер и давай умничать!!! иди учи уроки, пока не поумнеешь на твои коменты бестолковые отвечать не буду!!!

      3
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK > RedWhiteFans2 17 декабря 2016, 08:14

      А как же,если бы нас не было над кем бы глумились?Это же сколько энергии у них было?Они бы уже наверно свой Питер разнесли бы))))

      3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 декабря 2016, 00:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хуй свиням

      -16
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 23:41

      И снова Спартак. Только зачем им теперь нулёвый Адриано, который толстеет на глазах?

      0
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 16 декабря 2016, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возможно и примет предложение спартачей, но только после консультаций с Луческу. Даст румын добро, то вариант с переходом за определенную сумму личного контракта вполне реален.

      -4
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 22:35

      Так себе нап. В Милане провалился. По схеме 3-5-2 не играл. Из 6 шансов реализует один, лучше Ньясса вернуть, который в Локо божил. На банке сидит много Эвертон точно не попросит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 22:26

      Хотелось бы кого более молодого, но и данный нап весьма и весьма хорош.

      2
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