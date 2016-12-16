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    Конте: «Китайский рынок опасен для всех»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Напомним, сумма трансфера может составить 60 миллионов фунтов, а зарплата игрока в новой команде – 18 миллионов в год.

    «Когда возникают такие невероятные ситуации, с этим очень тяжело совладать. Я привык принимать решения совместно с клубом, вместе разбираться со странными ситуациями, какими-то огромными предложениями», – сказал Конте.

    Также специалист ответил на вопрос о том, просил ли он у клуба гарантировать возможность потратить на команду вырученные с продажи Оскара деньги.

    «Да, я всегда говорю с клубом, с руководством, объясняю свое мнение по каждой ситуации. Когда ты в клубе, то это нормально пытаться принять наилучшее решение. Такие ситуации удивляют. Очень сложно решить проблему наилучшим способом.

    Китайский рынок опасен для всех. Для всех команд в мире, а не только для «Челси», – сказал Конте.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.12.2016 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 декабря 2016, 23:10

      Потом на алиэкспрес появиться новая страничка-футболисты Европы и др.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 16 декабря 2016, 22:12

      Трансферы и зарплаты бешеные! С такими суммами ведущие игроки в 25 лет будут уезжать в Китай,заканчивать карьеру

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 16 декабря 2016, 20:10

      Ну надо значит Китай в допинге уличить, Вада подключить, санкции ввести в конце концов))) Так же британцы и американцы борятся с опасностью

      2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 16 декабря 2016, 19:26

      Китай всех сожрет или купит

      0
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