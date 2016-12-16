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    Быстров оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров оценил шансы своей команды и «Зенита» на победу в Лиге Европы.

    «Нам достался сильный и серьезный соперник. Знаю, что «Фенербахче» возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила «Манчестер Юнайтед». Первый матч дома? А разве мы можем что-то изменить? От нас это не зависит.

    Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50:50, как говорится. Тем более что «Зенит» уже побеждал в этом турнире с Диком Адвокатом», – сказал Быстров.

    Напомним, что «Зенит» сыграет в 1/16 Лиги Европы с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.12.2016 10:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:46

      Видимо про Ростов его и не спрашивали. Да раскатает их Фенер как пить дать. У Зенита и Ростова явно шансы выше. Так что будем смотреть. А вообще хочу чтоб ТТХ выиграл. Поччетино уже пора какой-то трофей. Так как он из Зенита его только про них и спросили. А Ростов покажет как обыгрывать Спарту без позора как у Краснодара и чудес Думбиё как у ЦСКА.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 декабря 2016, 13:18

      Ну и прогнозист! А Ростов он ,что не берет в расчет?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 декабря 2016, 13:01

      Если Смолов уйдёт, какие шансы у Краснодара. 0%. У Зенита - 95%. У Ростова, если уйдёт Азмун, 50 на 50%.

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      Рейтинг: +96

      P_D 16 декабря 2016, 12:59

      50/50 ЧТО МАКСИМУМ В ОДНУ ВОСЬМУЮ пройдет краснодар и закат . а вот что Ростов выиграет л.е. все 100 процентов

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 11:03

      Я так понял, что Быстров очень сильный оптимист на грани шизофрении - 50 что выиграет Зенит и 50 что Краснодар что ли?

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Фан666 16 декабря 2016, 12:46

      Да Ростов в шоке!Вообще у них в отпуске какой-то странный оптимизм проснулся.(после позорных то игр)

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 декабря 2016, 10:53

      Шикарный прогноз…так на кого ставить то?)))

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 декабря 2016, 10:48

      Угу!Тот еще прогнозист!
      50:50..,выиграют или не выиграют..))

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