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    Селюк: «Мне есть что рассказать о Яя Туре»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой из-за полузащитника команды Яя Туре уже улажен.

    «Буду ли я и дальше воевать с Гвардиолой? Нет. Мы сейчас договорились с «Манчестер Сити» не обсуждать эту тему. Чтобы Яя спокойно играл, а Пеп спокойно тренировал. Но, поверьте, все у нас с Гвардиолой нормально. Мы вообще семьями дружим! Я говорил, что как человек он дерьмо? У всех бывают разногласия. Гвардиола – человек невероятной харизмы. Я тоже неглупый парень. Бывают эмоции, бывают лишние слова.

    «Манчестер Сити» – солидный клуб. И ему важна репутация. С 1 января Туре имеет право подписать предварительное соглашение с другим клубом. Может, так и случится, а может, и нет. Тогда и поговорим о Яя, мне есть что рассказать!

    Истории про то, как некоторым африканцам сносит крышу от богатства, это ни разу не про Туре. Знаете, за всю свою славную карьеру Яя никогда не спрашивал: «Дмитрий, а какая у меня будет зарплата в новом клубе?». Ни-ког-да. Ему реально плевать на деньги. В донецком «Металлурге» Туре зарабатывал 15 тысяч долларов в месяц. Небольшие деньги, правда? В «Олимпиакосе» – 300 в год. А сейчас Яя миллионер. Потому что профессионал, бескорыстный профессионал», – сказал Селюк.

    Напомним, что ранее Селюк неоднократно ярко комментировал конфликт, который существовал между Яя Туре и Хосепом Гвардиолой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2016 08:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      Region 36 16 декабря 2016, 14:09

      Лесопилка и его бревна

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 декабря 2016, 09:54

      Слишком много Селюка с его беспокойством о кочегарах.

      0
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 16 декабря 2016, 09:17

      Мне бы такие небольшие деньги в месяц зарабатывать 15 тыс. $

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 16 декабря 2016, 09:08

      При упоминании имени Яя Тура мне почему то на ум приходит бесконечный скулёж...

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 16 декабря 2016, 08:30

      15 тысяч долларов в месяц, небольшие деньги, правда? Что тогда для него зарплата врача в 15 тысяч рублей?

      0
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