Зидан: «В эпизоде с голом Роналду возникла неразбериха из-за видеоповтора»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал использование видеовпотора в матче полуфинала Клубного чемпионата мира против «Америки» (2:0). Один из голов забил Криштиану Роналду, и это мяч был засчитан только после того, как судья изучил повтор на предмет офсайда.

«Мы должны адаптироваться к тому, что хочет сделать ФИФА. В эпизоде с голом Роналду возникла небольшая неразбериха. Все должно происходить более четко. Но нам придется адаптироваться.

Усовершенствования полезны футболу. Но все должно быть понятно каждому, а в этот раз было не так», – сказал Зидан.

Напомним, ранее на КЧМ судья Виктор Кашшаи использовал видеоповтор для назначения пенальти.