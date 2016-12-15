Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селюк: «Ротенберг – качественный футболист, мог бы играть в сборной. Хейтеры всегда будут хейтить»

    Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поделился размышлениями об уровне игры своего клиента. Он считает, что Ротенберг мог бы выступать за сборную России.

    «Я так скажу: Боря мог бы играть в сборной России. А почему нет? Вот Козлов выступал за национальную команду. А Ротенберг как минимум не хуже. Борис – профессионал с большой буквы. Да, он не феерит, он не Дани Алвес. Но свое дело Ротенберг знает. Он физически развитый, умный игрок.

    Начни мы с ним сотрудничество раньше, лет в 18 – он бы сейчас играл в основе сильного клуба. Просто Ротенберг засиделся, потерял много времени впустую. А так, Бердыев был им доволен. Черчесов был им доволен. Вы сомневаетесь в квалификации этих тренеров? Ну, тогда я сомневаюсь в вашей.

    К слову, «Динамо» ни в одной игре с участием Бори не проиграло. Выпускают Козлова – «Динамо» проигрывает. Совпадение? Не думаю. Боря не часто подключается вперед, потому его не замечают. Но это просто стиль игры. Вот есть, скажем, футболист Игор Лоло. Играл за «Кубань» и «Ростов», а в «Монако» ему тренер сказал: «Если ты перейдешь середину поля – сразу сядешь на лавку». Такая тактика, не более.

    Ротенберг – качественный, сильный футболист. А хейтеры всегда будут хейтить. Меня больше интересует мнение Черчесова и Бердыева, а не их», – поведал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      RNR4uK 16 декабря 2016, 17:51

      Если батя заплатит, может и в сборной оказаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 декабря 2016, 15:58

      Селюк опять в своём бредо-репертуаре!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 16 декабря 2016, 15:12

      Качественный талисман, а не футболист)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      S___N 15 декабря 2016, 23:40

      Псевдоагент, который явно занимается не своим делом. Пиарит себя за счет Яя, потом Траоре, а теперь и Ротенберга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 15 декабря 2016, 22:39

      Хейтеры будут хейтить, а агенты будут трындеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 декабря 2016, 22:35

      Боря никакой игрок,селюку пора давно уже замолчать,а не нести бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 15 декабря 2016, 22:17

      Может я и не прав, но мое скромное мнение: Борис Ротенберг футболист уровня чемпионата Индии или около того. Хейтерить? да его ни кто даже не знает. Он в РФПЛ только из-за Фамилии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 15 декабря 2016, 21:39

      Говорит порой бред, конечно. Но кажется, Селюк и себя сможет распиарить до Золотого Мяча)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ 15 декабря 2016, 21:06

      а селюк то, знатный тролль)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 15 декабря 2016, 20:40

      да кому они оба нужны, хейтерить то!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 