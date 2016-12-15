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    Бабаев: «ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрока»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб находится в поиске качественного нападающего. При этом армейцы не рассматривают возрастных звездных игроков.

    «Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка. Хочется взять нападающего, который усилит команду – классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.

    Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке. Сейчас не идет речи о возвращении в команду кого-то из прежних игроков», – заявил Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    15.12.2016 14:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 16 декабря 2016, 05:28

      страшный сон болельщика ЦСКА - за зимнее трансферное окно:
      - нового нападающего не взяли
      - Караваева не выкупили
      - Базелюка не вернули
      - Панченко не вернули
      - Мусу, Думбию, Вагнера Лава, Ивицу Олича, Рахимича не вернули
      - Траоре остался

      1
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed > Wind Of Life 16 декабря 2016, 10:13

      последнее совсем контрольный выстрел

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 15 декабря 2016, 19:46

      Возьмёте усилителя,ослабителей куда денете?)

      1
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      Рейтинг: +50

      magistr333 15 декабря 2016, 18:47

      если бороться за чемпионство одного форварда мало будет.а если не бороться-то лучше своих накачивать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 декабря 2016, 18:30

      денег то с гулькин клюв. Все логично

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 15 декабря 2016, 18:22

      Ну, как минимум мы уже знаем цвет кожи будущего нападающего

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 15 декабря 2016, 17:48

      Хочется.., бесплатно.....

      0
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      Рейтинг: +25

      Макс В 15 декабря 2016, 17:44

      Панченко из аренды вернуть

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 декабря 2016, 16:59

      Погреба можно взять или бухарова. Выбор есть надо только поискать

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 декабря 2016, 16:47

      Так зачем было брать Траоре и Ионова? Тоже не юноши... Первому - 26, второму - 27... И возможности каждого были хорошо известны. Да, оба уровень РФПЛ, если будут стараться играть, но не лидеров РФПЛ! И уж, конечно, они не для Лиги Чемпионов... А Панченко отправили в аренду... Их сверстника, но куда более талантливого и забивного!
      Может переговоры ведутся о покупке или аренде Мемфиса Депая? Хорошо бы, но сомневаюсь, что он ЦСКА сейчас по карману... Молод (22 года), безумно талантлив, и место в "МЮ" не имеет... Там теперь 35-летний Ибрагимович отжигает! И неплохо это делает!

      3
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 15 декабря 2016, 16:43

      Хороший забивной форвард стоит немалых денег и практически все они находятся "под колпаком" сильнейших топ-клубов! Поэтому тут есть два варианта: либо сильно потратится,что обычно не в правилах клуба,либо как всегда-отыскать в каком-нибудь финансово-бедном клубе ) обычно это или африканский или латиноамериканский,реже бразильский) и за относительно небольшую сумму купить такого игрока и постараться быстро ,например на сборах,наигрывать в основе!

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