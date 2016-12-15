Бабаев: «ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрока»

страшный сон болельщика ЦСКА - за зимнее трансферное окно:
- нового нападающего не взяли
- Караваева не выкупили
- Базелюка не вернули
- Панченко не вернули
- Мусу, Думбию, Вагнера Лава, Ивицу Олича, Рахимича не вернули
- Траоре остался
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб находится в поиске качественного нападающего. При этом армейцы не рассматривают возрастных звездных игроков.
«Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка. Хочется взять нападающего, который усилит команду – классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.
Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке. Сейчас не идет речи о возвращении в команду кого-то из прежних игроков», – заявил Бабаев.