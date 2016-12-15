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    Агент рассказал о переходе форварда «Урала» Мишукова в «Пескару»

    Агент Андрей Грушин рассказал, что его клиент Богдан Мишуков понравился главному тренеру «Пескары» Массимо Оддо. Напомним, что недавно футболист покинул «Урал» и перешел в итальянский клуб.

    «Пескара» давно наблюдала за Богданом, хотя у нас был и вариант с испанским клубом «Леганес». В «Пескаре» играют шесть человек 18-19 лет, и нас это обрадовало. Богдан начнeт работать с основной командой. Как будет дальше — зависит от него. Не думаю, что он сразу будет основным игроком команды. Ему предстоит выучить язык и показать себя в составе дублирующей команды. Но в первой команде о нем хорошо отзываются. Его хвалит в том числе главный тренер команды, бывший игрок «Милана» Массимо Оддо.

    Благодарю президента «Урала» Григория Иванова за добрый жест: он дал парню возможность развиваться. Человек с большим сердцем», — сказал Грушин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 08:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 декабря 2016, 00:32

      Дай Бог у Богдана всё получится!!!Удачи!!!Приключения россиянина в Италии начинаются)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 декабря 2016, 09:48

      Молодец парень валить надо пока молодой и предложения есть и в команду в которой играть будут давать! Давай Богдан борись

      7
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      Рейтинг: +312

      Zly 15 декабря 2016, 09:03

      Молодец парень. Сейчас главное в основе закрепиться и выкладываться на 100%

      6
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