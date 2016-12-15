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    Мишуков: «Переход из «Урала» в «Пескару» — шаг вперед в моей карьере»

    Нападающий «Урала» Богдан Мишуков, ранее подписавший контракт с «Пескарой», поделился своими впечатлениями. По словам 19-летнего россиянина, переход в итальянский клуб – новый вызов для него.

    «Очень рад. Новый вызов для меня. Буду работать и доказывать. Безусловно, переход из «Урала» в «Пескару» — шаг вперед в моей карьере. Начало подготовки в составе новой команды запланировано на январь», — сказал Мишуков.

    Напомним, что в нынешнем сезоне Мишуков не провел ни одного матча. В предыдущем сезоне молодежного первенства России он забил один гол в 15 встречах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 15 декабря 2016, 08:25

      Рад за паренька! Удачи в Италии!

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