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    Гацкан: «Победа над «Баварией» – это было как слетать в космос!»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился воспоминаниями о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2).

    «До игры Курбан Бекиевич Бердыев собрал нас всех и сказал, чтобы мы верили в победу, не думали ни о чем другом, кроме как о том, что можем выйти из этой игры победителями. Он говорил ребятам, что без веры в себя, без веры в свою команду мы не сможем выиграть. Так в итоге и произошло. У команды все сложилось удачно, мы были отмобилизованы, сохраняли игровую дисциплину, забили три гола. Я как капитан тоже подбадривал всех. Старался помогать команде и до, и во время игры.

    Если честно, мы настолько отдались игре, что после завершения матча все парни просто не осознавали то, что сделали. Я все понял только на второй день. Это было как слетать в космос! Очень круто!» – сказал Гацкан.

    Напомним, в группе с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ ростовчане набрали пять очков и заняли третье место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 21:45
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