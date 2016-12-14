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    Роналду: «В Японию мы прибыли не для отдыха»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления мадридцев на Клубном чемпионате мира в Японии.

    «Мы прибыли в Японию не для отдыха. Мы приехали, чтобы победить на Клубном чемпионате мира.

    Это трофей, который многое значит. Мы хотим выиграть этот турнир и закончить год настолько хорошо, насколько возможно.

    Фаны «Реала» лучшие, и мы хотим выиграть КЧМ, чтобы разделить еще один титул со всеми мадридистами», – сказал Роналду.

    В четверг «Реал» сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой».

    Источник: Goal.com

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    14.12.2016 20:16
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