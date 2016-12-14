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    Клубный чемпионат мира. «Касима» разгромила «Атлетико Насьональ» и вышла в финал

    В рамках полуфинального матча клубного чемпионата мира «Касима» с крупным счетом переиграла «Атлетико Насьональ». Японский клуб забил первый мяч с пенальти, который главный арбитр матча назначил после просмотра видеоповтора. В конце второго тайма голами отметились Ясухито Эндо и Дасуке Сузуки.

    В финале «Касима» сыграет против победителя пары «Америка»«Реал». Матч состоится 15 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.

    Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

    Атлетико Насьональ (Колумбия) – Касима (Япония) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дои, 33 (с пенальти); 0:2 – Эндо, 83; 0:3 – Сузуки, 85.

    Календарь клубного чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 16:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 декабря 2016, 19:44

      Мощный чемпионат и главное нужный.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 декабря 2016, 19:43

      финалист второй пары и будет победителем всего чемпионата

      0
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