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    Конте не против того, чтобы Диего Коста пил пиво после игр

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте положительно отнесся к тому, что нападающий Диего Коста выпил пива после победы над «Вест Бромвичем».

    «Можно выпить одно пиво, что положительно влияет на процесс восстановления, но только одно, не более. И сразу после игры, а не через час.

    У меня в команде собраны профессионалы. Менеджер или тренер не должны говорить «делайте то» или «не делайте это». Они профессионалы, и я уверен в их отношении к делу», – сказал Конте.

    В текущем сезоне Коста сыграл в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    14.12.2016 10:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 декабря 2016, 20:08

      А разрешить пить между таймами слабо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 14 декабря 2016, 16:10

      Кальян бы закурил для полного кайфа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 14:29

      Нормально.В Енисее после матча с ЦСКА пили. Вон и в Европе употребляют. Главное в меру. И Коста пока лидер в команде и в чемпионате по забитым мячам, так что тренер всё правильно говорит, на пользу ему в этом сезоне идёт.

      1
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 14 декабря 2016, 13:31

      hahahahahahahhahahahaha

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 14 декабря 2016, 11:50

      сборная России в шоке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 14 декабря 2016, 11:48

      «Можно выпить одно пиво, что положительно влияет на процесс восстановления
      В этом предложении пропущено слово "ведро"

      0
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      Рейтинг: +143

      Mihailofff 14 декабря 2016, 10:56

      Ну вот в Англии просто профессионалы тренируют и отношение к игрокам совсем другое и игроки другие, они могут выпить 1 бутылку пивка и успокоиться, у нас же выпил одну бежим за второй и так далее..

      5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Mihailofff 14 декабря 2016, 17:43

      ..пока все магазины в округе не закроются))

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 декабря 2016, 10:48

      Мне кажется не надо показывать такие новости нишим футболерам, у них тогда будет реальная отмазка что все пьют и все нюхают кокс!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 декабря 2016, 10:43

      Нифига он бухой, какое там этому коню одно пиво..

      0
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