Нападающий «Дженоа» Паволетти может перейти в «Наполи» за 18 миллионов евро

Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти в ближайшее время может сменить клуб. Основным претендентом на игрока считается «Наполи». Сообщается, что клубы уже согласовали сумму трансфера игрока, которая составит 18 миллионов евро.

Помимо этого, неаполетанцы договорились с футболистом об условиях контракта. В ближайшее время Паволетти пройдет медобследование для неаполитанского клуба.

В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего девять матчей и три забитых мяча.