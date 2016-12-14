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    Нападающий «Дженоа» Паволетти может перейти в «Наполи» за 18 миллионов евро

    Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти в ближайшее время может сменить клуб. Основным претендентом на игрока считается «Наполи». Сообщается, что клубы уже согласовали сумму трансфера игрока, которая составит 18 миллионов евро.

    Помимо этого, неаполетанцы договорились с футболистом об условиях контракта. В ближайшее время Паволетти пройдет медобследование для неаполитанского клуба.

    В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего девять матчей и три забитых мяча.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    14.12.2016 01:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 декабря 2016, 10:28

      Экстренная заплатка вместо Милика... Весьма дорогая заплатка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 14 декабря 2016, 05:37

      !!!!!

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