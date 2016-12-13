Дмитрий Черышев: «У Дениса все нормально в «Вильярреале», хорош бред писать»

Главный тренер «Мордовии» и отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев отреагировал на появившуюся сегодня в СМИ информацию, что 25-летний игрок может покинуть «желтую субмарину» и перебраться в «Депортиво».

«На эту информацию могу отреагировать так: «Хорош бред писать». Никакого «Депортиво» и близко нет, у Дениса все нормально в «Вильярреале», – сказал Черышев.

Черышев-младший перешел в «Вильярреал» из «Реала» летом нынешнего года. В текущем розыгрыше Примеры он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.