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    Слуцкий: «Карпин – это космос среди экспертов»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высоко отозвался об экс-наставнике «Спартака» Валерии Карпине, как о футбольном эксперте. Специалист подчеркнул, что всегда с удовольствием смотрит его разборы игр на телеканале «Матч ТВ».

    Среди ваших критиков выделяется предшественник в ЦСКА. Обижает такое?

    – Я не разделяю критиков… Еще раз повторяю – кроме того случая с болельщиков, меня невозможно больно ударить извне. Изнутри – можно соплей перешибить. Потому что все это на очень оголенном нерве. А со стороны – хоть дубиной бейте, хоть чем. Мне абсолютно без разницы.

    – Когда вы это поняли?

    – Давно. У меня было три этапа. Первый – я читал все. Ужасно растравливался, если среди 100 комментариев было 90 хороших, а 10 плохих. Второй этап – не читал ничего. Третий – читаю все, и вообще по барабану – хорошее, плохое… Комментарии не изучаю – просто неинтересно. А статьи вообще не трогают. Могу оценивать уровень компетенции журналиста. Для себя. Не более.

    – Кто сегодня – лучший журналист?

    – Не буду говорить! Некорректно. Я же со многими журналистами дружу. Просто для себя определил круг, с которым я общаюсь. Остальные мне не слишком интересны. Если б вы меня спросили, например, про экспертов – я бы ответил.

    – Если можно.

    – Валерий Георгиевич Карпин – это просто космос! Коль уж мне принадлежит фраза – то я могу ее использовать. На фоне тех экспертов и людей из мира футбола, которые пришли на телевидение, Валерии Георгиевич – это нереально высокий уровень. Всегда смотрю и слушаю оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю.

    – Для меня это тоже стало большим открытием. А для вас? Или вы всегда знали, что Карпин – это космос?

    – Да. Мы с ним общаемся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 17:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 декабря 2016, 01:47

      Космос - это в том смысле, что у него пустота в башке? Согласен!

      -3
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 декабря 2016, 23:53

      Аха, Карпин через мачт тв Слуцкому рассказывал про тактику. Эх. такой тандем распался.))

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 12 декабря 2016, 23:40

      Блин,меня Слуцкий прочитал!Я за Спартак болею,а тут это....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 12 декабря 2016, 22:43

      Слуцкий общается с космосом!!! Вот оно что...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 12 декабря 2016, 21:41

      Зато как тренер карпуша видимо не космос...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 декабря 2016, 19:06

      Думал ,Космос-это Дюжев...а Карпов-Пчёла...
      Чёт не панимаюничиго)))

      4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 18:52

      Валера! Ты просто кошмос!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 декабря 2016, 18:26

      Валера прежде всего шоумен, на ТВ у него пока действительно лучше получается чем на тренерской скамье

      4
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > roman230582 12 декабря 2016, 20:43

      Серебро брал,даже с кариокой,так что все отлично)

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 декабря 2016, 18:25

      Ну и…!?

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 декабря 2016, 18:20

      Подробный тактический разбор на российском ТВ делает только Карпин, поэтому Слуцкий его отметил.

      1
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