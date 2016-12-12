Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» сыграет с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. В первом раунде плей-офф турнира «Зенит» померяется силами с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодару» предстоит двухматчевое противостояние с «Фенербахче».

    Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

    «Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

    «Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

    «Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

    «Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

    «Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

    «Сельта» (Испания) – «»Шахтер» (Украина)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

    «Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

    «Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)

    «Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

    АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

    «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

    ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии81
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 19 декабря 2016, 16:01

      ростову не повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 15 декабря 2016, 18:37

      В ЖЕРЕБЬЕВКЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОВЕЗЛО : ЗЕНИТУ , ШАХТЕРУ , «Тоттенхэму» , АЯКСУ!!!????А ДАЛЬШЕ КАК КАРТА ЛЯЖЕТ!!????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 14 декабря 2016, 07:51

      Бомба.ответная игра ЛЕ Зенит-Астра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2016, 23:49

      Уважаемые любители футбола,какие на ваш взгляд самые интересные противостояния?По мне так Вильярреал - Рома и Боруссия М - Фиорентина...P.S. Не считая конечно наши клубы)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > ЖОРРО 13 декабря 2016, 20:01

      Ещё Хапоэль-Бешикташ и Сельта-Шахтёр

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Par Mezan 13 декабря 2016, 22:48

      На счёт Сельты и Шахтёра думаю горняки спокойно пройдут....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2016, 23:47

      Жребий нормальный,а там как пойдёт....больше всех тревожно за Краснодар,хотя и Зенит с Ростовом могут разочаровать....Вперёд клубы РПЛ!!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 12 декабря 2016, 23:39

      Зенит и Ростов, скорее всего, идут дальше, с Краснодаром будем прощаться, они и группу-то еле прошли, со скрежетом, не думаю, что смогут одолеть турков. Выезд сольют точно, надежда только на то, что не сильно, и тогда будем надеяться на домашнее чудо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 12 декабря 2016, 21:08

      Всем нашим клубам удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 12 декабря 2016, 21:03

      Нормальный Андерлехт, суперпакостная Спарта и трудный Фенербахче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 декабря 2016, 20:54

      Все соперники серьёзные. Но пусть лучше они считают наши клубы проходными

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > APchelov 19 декабря 2016, 16:02

      андерлехт уже проходил в этом году проходной Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 12 декабря 2016, 20:35

      Хорошо,что главные конкуренты играют друг против друга

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 