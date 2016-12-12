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«Локомотив» улучшил предложение Алексею Миранчуку

12 декабря 2016, 12:02
21

«Локомотив» постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2017 года. Руководство клуба рассчитывает на продление контракта, игроку были предложены новые условия, ежегодную зарплату в 1 миллион евро и еще 1,2 миллиона евро в качестве подъемных. Новое предложение железнодорожников, рассчитанное на четыре года, составляет 1,2 миллиона евро зарплаты и 2 миллиона евро подъемных. Миранчук, в свою очередь, не выразил заинтересованности в этом контракте.

В текущем сезоне Миранчук провел в Премьер-лиге 16 матчей в стартовом составе, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (21)
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Buyan86
1481534473
Обнаглели молодёжь, еще ничего в жизни не добились, а запросы как у звезд. Нужно отменять лимит! Лоськов не так начинал!
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Борис23
1481536987
Зазнался паренек
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Fanfurik
1481539249
Вот алчный какой
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zra78
1481544555
Гнать его,за.бал уже!
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Nayturs
1481547632
Спасибо лимиту на легионеров надо сказать
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yorgenbarenz
1481548162
Особенно умиляют "подъёмные"....Парень из деревни, в драной телогрейке,приехал на стройку в Сибирь.Начальник спросил: "Пьёшь,поди,как сука?"-"Нет,что Вы"-смутился новобранец." Ладно,поверим"-пыхнул беломором начальник." Эй,бухгалтер! Выпиши подъёмных молодцу,а то ему ходить не в чем!"
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Joko21
1481555875
Игры агента могут на раз-два загубить карьеру молодому парню. Перейдет в др.клуб, сядет на скамейку и будет сидеть с мешочком денег. А дальше либо начнет скитаться по клубам (как например Гатагов), либо вообще закончит с футболом
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RNR4uK
1481560784
в чем смысл держать его против его воли? Пускай уходит хоть этой зимой, денежку за него можно получить хоть, пользы то от него в этом году мало
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BorisoW
1481568120
Интересно,а он реально думает что попадёт в основу МЮ или Барсы?Или просто тянет деньги из клуба?
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Maksim Lagerev
1481606983
пора бы его отпустить если игра за локо ему не важна
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