«Локомотив» улучшил предложение Алексею Миранчуку

«Локомотив» постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2017 года. Руководство клуба рассчитывает на продление контракта, игроку были предложены новые условия, ежегодную зарплату в 1 миллион евро и еще 1,2 миллиона евро в качестве подъемных. Новое предложение железнодорожников, рассчитанное на четыре года, составляет 1,2 миллиона евро зарплаты и 2 миллиона евро подъемных. Миранчук, в свою очередь, не выразил заинтересованности в этом контракте.

В текущем сезоне Миранчук провел в Премьер-лиге 16 матчей в стартовом составе, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.