Ибрагимович больше не доверит Погба пробивать штрафные удары

Ибрагимович раза в два хуже бьет штрафные чем Погба, поэтому помалкивал бы и шёл бы лучше в штрафную на добивание. Вот где он был в этом эпизоде когда мяч отскочил от штанги?! Пиз.дит больше чем делает.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообещал, что больше не доверить пробивать штрафные удары Полю Погба, который в матче с «Тоттенхэмом» угодил в штангу из выгодного положения.
«Перед ударом я сказал Погба: «Тебе лучше забить, потому что это последний штрафной, который я тебе отдаю». И он попал в каркас ворот», – прокомментировал Ибрагимович после матча.
Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0.