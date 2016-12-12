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    Ибрагимович больше не доверит Погба пробивать штрафные удары

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообещал, что больше не доверить пробивать штрафные удары Полю Погба, который в матче с «Тоттенхэмом» угодил в штангу из выгодного положения.

    «Перед ударом я сказал Погба: «Тебе лучше забить, потому что это последний штрафной, который я тебе отдаю». И он попал в каркас ворот», – прокомментировал Ибрагимович после матча.

    Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Manchester Evening News

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    12.12.2016 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 декабря 2016, 18:20

      Ибрагимович раза в два хуже бьет штрафные чем Погба, поэтому помалкивал бы и шёл бы лучше в штрафную на добивание. Вот где он был в этом эпизоде когда мяч отскочил от штанги?! Пиз.дит больше чем делает.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 декабря 2016, 13:47

      Выстрелил прицельно и без шансов для вратаря. Попал в штангу. По большому счёту - это не промах, а невезение. Будет ещё и на улице Погба праздник! И не один!

      4
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      Рейтинг: +312

      hmelarj 12 декабря 2016, 13:47

      да пошутил он. ему можно.

      4
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 12 декабря 2016, 12:31

      Пробил хорошо

      3
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