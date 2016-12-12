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    Эмери продолжает верить в Ди Марию

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери признался, что разочарован результатом игры против «Ниццы».

    «Эту ничью нельзя назвать хорошим результатом для нас. Но многие вещи мне все же понравились в этом матче. Мы заслужили победу. Пока мы еще не выиграли чемпионат, но и не проиграли его. Нам остается только двигаться вперед, откинув плохие мысли в сторону.

    Что касается игры Ди Марии, то я лучше буду продолжать верить в него, а не критиковать его за ошибки», – сказал Эмери.

    Матч 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Ницца» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Goal.com

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    12.12.2016 07:17
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