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    АПЛ. «Челси» одержал девятую победу подряд, обыграв «Вест Бромвич»

    В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Вест Бромвич». Победу синим принес точный удар Диего Косты на 76-й минуте встречи.

    Благодаря этому результату команда Антонио Конте сохранила лидерство в АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в турнирной таблице на три очка.

    Стоит также отметить, что для лондонской команды эта победа стала девятой кряду в национальном первенстве.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Челси – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Коста, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 11 декабря 2016, 20:05

      а ты очень грамотный? веди себя прилично чурка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 декабря 2016, 19:13

      мисимсиимс пва впа вапап в

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 декабря 2016, 18:51

      Конте,СУПЕР!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 11 декабря 2016, 17:46

      9 побед-это супер!Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 11 декабря 2016, 17:04

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 11 декабря 2016, 16:59

      Аристократы должны быть чемпионами!!!

      2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 11 декабря 2016, 16:54

      Красавцы, легких побед в апл не бывает

      2
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