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    Манолас уверен в победе «Ромы» над «Миланом»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А против «Милана». Напомним, встреча состоится 12 декабря в Риме.

    «В начале сезона я бы никогда не подумал, что к декабрю «Милан» будет идти на втором месте в турнирной таблице. Конечно, Монтелла проделал большую работу с молодыми игроками, которые есть в его распоряжении. Да, мы уважаем всех соперников, но мы не должны никого бояться, если находимся в хорошей форме. Я думаю, что у нас есть преимущество перед «Миланом»: убежден, что мы сильнее, но нужно доказать это на поле», – сказал Манолас.

    На данный момент «Рома» и «Милан» имеют по 32 очка и делят второе место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    11.12.2016 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 декабря 2016, 07:07

      обе за бьют будет много жёлтых карточек

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