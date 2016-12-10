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    Харт: «В Италии понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий за «Торино» на павах аренды, поделился впечатлениями от перехода в Серию А.

    «Я доволен, что присоединился к «Торино». Здесь для меня все в новинку, но я переживаю невероятный опыт и уже познакомился с прекрасными людьми.

    Здесь понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий. Здесь тоже есть интерес, страсть, любовь. Я очень счастлив, потому что этот опыт делает меня лучше», – сказал Харт.

    Напомним, Харт был отправлен в аренду после появления в клубе Хосепа Гвардиолы, который предпочел ему Клаудио Браво.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2016 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 10 декабря 2016, 16:01

      на павах аренды

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 декабря 2016, 05:24

      Пеп уже не один ни два и даже не три раза пожалел об этом. Харт однозначно сильнее Браво!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25

      Старая сеньора > Juve1897 10 декабря 2016, 07:38

      Но свою ошибку не признает.

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