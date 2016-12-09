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    Писарев: «Все не проконтролируешь, но я не видел нарушений режима игроками молодежки»

    Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что игроки команды употребляли наркотики и алкоголь летом 2013 года на сборе в Новогорске. Такие сведения содержатся в опубликованном письме Григория Родченкова.

    «Ничего такого не было, нормально готовились. Во время сборов ни у кого ничего не замечал. Они могли, конечно, нарушать режим и до заезда в Новогорск, все не проконтролируешь.

    Но, повторюсь, я ничего такого не видел. Да и на Евро в Израиле был допинг-контроль, и все ребята его прошли нормально», – сказал Писарев.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2016 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11488

      alp 9 декабря 2016, 23:02

      интересно, чем он тогда там занимался... объявить несоответствие занимаемой должности и отправить поднимать детский футбол в ЯНАО

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