«Реал» сыграет против «Депортиво» без Бэйла, Бензема и Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оставил нападающих Карима Бензема и Криштиану Роналду вне заявки на матч 15-го тура Примеры против «Депортиво».

Сообщается, что специалист решил дать форвардам отдохнуть перед выступлением на Клубном чемпионате мира. Также отдых предоставлен Луке Модричу. Кроме того, встречу с «Депортиво» пропустит травмированный Гарет Бэйл.

Свой первый матч на КЧМ «Реал» проведет 15 декабря и сыграет против победителя четвертьфинала между южнокорейским «Чонбук Хенде Моторс» и мексиканской «Америкой».