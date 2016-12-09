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    Балотелли: «Если проведу хороший год без травм, то могу получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли оценил свои шансы получить в будущем «Золотой мяч». Футболист считает, что у него есть достаточный для этого потенциал.

    «Сейчс Роналду и Месси лучше всех, равных им нет. Так что это невозможно. Но если я проведу хороший год без травм с полной концентрацией, то думаю, это перестанет быть невозможным.

    Но даже если я однажды и получу «Золотой мяч», то все равно лучшими останутся Роналду и Месси, потому что они выигрывали эту награду четыре или пять раз», – сказал Балотелли.

    Источник: Skysports

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    09.12.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 22:58

      Обострение чтоль началось? Вроде в Ницце по-немногу стал в футбол играть, но нет, походу препараты успокаивающие отпустили, курс лечения забыт, и всё по новой, не играет в последнее время а опять языком только и трепет, то тут то там...

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      Рейтинг: -92

      Raxor 9 декабря 2016, 22:37

      Марио вернулся! Снова забивает и снова ведет себя как клоун))

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 9 декабря 2016, 21:11

      Не зря его многие называют Клоун

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