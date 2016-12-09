Калитвинцев продолжит возглавлять московское «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что главным тренером бело-голубых останется Юрий Калитвинцев. Ранее сообщалось, что украинский специалист может покинуть московскую команду, а на его место будет приглашен Дмитрий Хохлов.

«Должен развеять слухи – Юрий Калитвинцев продолжает оставаться главным тренером клуба и будет готовить команду в соответствии с планом на вторую часть нынешнего сезона. Что касается Дмитрия Хохлова, то с ним обсуждаем вопрос перспективы сотрудничества в части молодежного футбола», – сказал Муравьев.