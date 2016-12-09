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    Смолов обвинил арбитра в поражении «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов резко отозвался о работе арбитров матча Лиги Европы против «Ниццы», который российский клуб проводил на выезде. Обслуживала игру бригада во главе со швейцарским арбитром Сандро Шерером.

    «Судья испортил игру. После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти – двойное наказание – это просто бред! Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и, я уверен, забили бы еще. Но судья полностью перевернул игру. Соперник сравнял счет. Второй гол был необязательным.

    Позор – действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч. У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели в счете. А потом вмешался арбитр.

    Соперник в раунде плей-офф? Никаких предпочтений. Будем стараться пройти как можно дальше», – сказал Смолов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» – «Краснодар» закончился со счетом 2:1. Российский клуб вышел в плей-офф турнира со второй строчки своей группы.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.12.2016 06:06
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1186

      Argon 12 декабря 2016, 11:24

      К сожалению, весной о судье никто не вспомнит, а результат останется навсегда.

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 9 декабря 2016, 17:20

      Судья - мудак, Федя - пижон!

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 9 декабря 2016, 12:28

      Пижонить надо было меньше!
      Да и пенальти там не было. Гранквист первый был на мяче.
      Посмотрите как в той же Англии такие моменты судят.
      Судья маху дал.
      Но это никак не отменяет того, что против второго состава Ниццы надо было играть собраннее

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 декабря 2016, 11:06

      Последний тренд футбола-виноват судья......

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 декабря 2016, 10:32

      Такое наказание было в игре Ростова и Аякса, Кудряшову за опасную игру наказание в виде удаления и пенальти, так, что удивляться нет смысла. В Европе
      судят так и ничего не поделаешь.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 9 декабря 2016, 10:24

      Плохому танцору, понятно что мешает. Если команда играет на победу, то помощь судьи не требуется, не забили бы пенальти - забили бы в иной ситуации. А Краснодар сыграл на расслабоне, как и Зенька, т.к. игроки одной ногой были уже на пляже в Майами или другом месте.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 декабря 2016, 10:22

      Да ладно Федя,зачем пукать после драки.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 декабря 2016, 10:15

      ПРИЧЕМ ТУТ СУДЬЯ, ИГРАТЬ НАДО, А НЕ ПИЖОНИТЬ НА ПОЛЕ, ОСОБЕННО ВРАТАРЮ И ЗАЩИТНИКАМ! ИГРА ТАКАЯ НЕ ПОЙДЕТ, ШАЛИМОВ НЕ ТОТ ТРЕНЕР КОТОРЫЙ НУЖЕН КОМАНДЕ, ПРОДУЛИ АКАДЕМИИ НИЦЦЫ - ПОЗОР СПЛОШНОЙ!

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 декабря 2016, 10:08

      Главное прошли дальше

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      Рейтинг: +173

      agrmark 9 декабря 2016, 10:06

      Надо было бы лучше играть!

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