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    Лига Европы. «Фиорентина» и ПАОК одержали победы и вышли в 1/16

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» со счетом 2:1 обыграла «Карабах». В составе гостей отличились Маттиас Вечино и Федерико Кьеза, за хозяев забил Рейналдо.

    В другой встрече группы ПАОК оказался сильнее либерецкого «Слована».

    Таким образом, «Фиорентина» финишировала первой, ПАОК оказался вторым.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 6-й тур

    ПАОК (Греция) – Слован (Чехия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Родригес, 22; 2:0 – Пелкас, 67.

    Карабах (Азербайджан) – Фиорентина (Италия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вечино, 60; 1:1 – Рейналдо, 73; 1:2 – Кьеза, 76.

    Удаления: нет – Кьеза, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 21:08
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