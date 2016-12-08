«Арсенал» может продать Озила в конце сезона

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб в конце текущего сезона. Как сообщает источник, лондонцам так и не удалось договориться с 28-летним немцем о продлении контракта. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

Если к лету следующего года сторонам не удастся договориться о продлении контракта, то «Арсенал» будет готов продать своего лидера.

В настоящее время Озил является самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала».