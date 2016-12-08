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    «Арсенал» может продать Озила в конце сезона

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб в конце текущего сезона. Как сообщает источник, лондонцам так и не удалось договориться с 28-летним немцем о продлении контракта. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

    Если к лету следующего года сторонам не удастся договориться о продлении контракта, то «Арсенал» будет готов продать своего лидера.

    В настоящее время Озил является самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.12.2016 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 8 декабря 2016, 11:55

      Озила обратно в Реал вместо Хамеса и Иско,

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Dgad 8 декабря 2016, 16:01

      Вместо Иско да, но Хамес по мне топ-игрок и если Реал его профукает, то будут клоунами редкостными... Чего только вчера его диагонали и длинные пасы вперёд стоили. Зря Зидан его гнобит, Хамес явно в скорости перемещения мяча по полю не хило добавляет...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 декабря 2016, 09:40

      одно дело платить Руни бешеные бабки, который кучу трофеев принёс команде. другое дело Озил, который хочет бешеных бабок, а трофеев ноль принёс. так за что он тогда такие бабки хочет?!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > dolf666 8 декабря 2016, 20:47

      Руни в то время помогали Гиггз и Скоулз... сейчас же он типа Росицки... У Озила же все впереди!!!

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