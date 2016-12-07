Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Калачев: «После замены в матче с ПСВ ушел в раздевалку, чтобы не видеть происходящего на поле»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, ничья обеспечила ростовчанам возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы.

    «Пришлось очень тяжело. Важно было добиться нужного результата, поэтому к матчу готовились ответственно. Дополнительные сложности возникли из-за того, что после игры с «Зенитом» прошло всего два дня, и мы не успели толком восстановиться. Сказался и долгий перелет в Голландию. Но отпускного настроения не было, никто на чемоданах не сидел. Мы весь год шли к этому матчу. Каждый понимал, что важно выложиться полностью. Соперника устраивала только победа. Тем более собрался полный стадион, трибуны гнали их вперед, но мы не обращали на это внимания.

    После замены ушел в раздевалку, так как понимал, что в концовке будет очень сложно. Не хотел видеть, что происходит на поле.

    Телевизор не включал. Просто сидел и слушал шум трибун. Это были невероятные эмоции, сильно переживал, но верил, что не проиграем. Все-таки в матче с «Атлетико» мы уже упустили ничью на последних секундах. Не могли себе позволить подобное дважды», – сказал Калачев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 декабря 2016, 00:48

      Было бы круто если бы это снять на видео: Тимофей сидит один в раздевалке и слушает реакцию стадиона...переживает за своих...эта короткометражка получила бы Оскара)Столько эмоций...)) P.S.Ещё раз СПАСИБО за выход в плей офф!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > ЖОРРО 8 декабря 2016, 09:20

      Насмешил))Спасибо!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ЗЖМ 8 декабря 2016, 09:22

      Пожалуйста,думаю правда было бы круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      damon_2005 7 декабря 2016, 22:30

      Удачи Ростову в Лиге Европы!!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > damon_2005 8 декабря 2016, 09:21

      Спасибо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 7 декабря 2016, 21:57

      В Испании Тимофей Калачев был признан лучшим в игре против Атлетико.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 21:56

      Тимоша! Ты ростовчанин! Ростов за тебя, и Воронеж тоже! Ребята, удачи вам весной!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 