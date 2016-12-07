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    Симонян сравнил с подвигом выход «Ростова» в плей-офф Лиги Европы

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал выход «Ростова» в плей-офф Лиги Европы. Российский клуб занял третье место в группе в Лиге чемпионов, тем самым гарантировав себе участие в весенней части еврокубков.

    «Поздравляю «Ростов» с историческим событием! Команда выполнила задачу, вышла в плей-офф Лиги Европы. Хочется от всей души поздравить Диму Кириченко и Курбана Бердыева, они проделали отличную работу. Мало кто ожидал, что «Ростов» удачно выступит в Лиге чемпионов, но команда подарила праздник своему городу и болельщикам. Это настоящие мужики, они совершили подвиг», – заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 декабря 2016, 09:24

      СПАСИБО!!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 декабря 2016, 08:35

      Бердыев молодец...

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > bolela_16 8 декабря 2016, 09:21

      ДА ТЫ ПРАВ БЕРДЫЕВА НАДО НА РУКАХ НОСИТЬ,СКОЛЬКО ОН ДЛЯ КЛУБА СДЕЛАЛ

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 22:23

      Теперь топите их в премьер-лиге!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 7 декабря 2016, 16:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот подвиг называется обычным везением. Равно как и не назначенный пенальти. Последние 10 минут тому доказательство. Не надо эйфории.

      -6
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      Рейтинг: +2336

      den161 > neveldomha 7 декабря 2016, 17:04

      а ну да.... просто все мы забыли какой подвиг совершил зенит 12 августа...

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > neveldomha 7 декабря 2016, 19:29

      Есть аксиома, известная всем с детства "Везёт только тому, кто везёт". Дуракам и лентяям никогда ни в чём не везёт. Потому-то они и ищут всегда виноватых в своих бедах.

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > neveldomha 8 декабря 2016, 09:36

      Обычное везение???Что за чушь!!!!Везение это не что иное,как упорный труд всех игроков и тренеров!

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