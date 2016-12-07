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    «Ростов» заработал 20 миллионов в Лиге чемпионов

    «Ростов» получит от участия в квалификационных раундах и групповом этапе Лиги чемпионов около 20 миллионов евро, сообщает «Деловой квартал». Из этой суммы 12 миллионов ростовчане получили за попадание в групповой этап. За матчи с «Аяксом» клуб заработал еще 2 миллиона евро (победа плюс ничья). В групповом этапе «Ростов» заработал следующие суммы: за победу над «Баварией» они получат 1,5 миллиона, по 500 тысяч – за две ничейные игры с ПСВ.

    Еще около 4 миллионов евро российский клуб получит в качестве отчислений за телетрансляции. 500 тысяч «Ростов» получит за выход в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 11:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 декабря 2016, 04:44

      На внутренем рынке можно 2-3 игроков взять так хоть с долгами раскидаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 декабря 2016, 20:32

      Интересно, а какая часть достанется собственно игрокам ?..Или дадут месячные абонементы в Макдональдс, и отпуск в Евпатории?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 7 декабря 2016, 18:52

      Вот это я понимаю! Команда, с очень тяжёлым финансовым положением, своей игрой,мужеством,упорством зарабатывает себе деньги!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 декабря 2016, 17:52

      Молодцы, Казань болеет за Бердыева.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > paparazzi-kazan 7 декабря 2016, 22:15

      Лучше за Ростов болейте! И ростовчане будут с вами!

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 7 декабря 2016, 15:45

      Молодцы!!!
      Надеюсь в Лиге Европы пройдут как можно дальше)

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Fenom > Зенит оле оле олa 7 декабря 2016, 17:57

      Ты че несешь??они пропустили вперед Атлетико и Баварию,Атлетико кстати тоже были шансы обыграть,просто маленько опыта не хватило)))какой то ты поехавший троль

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram > Зенит оле оле олa 7 декабря 2016, 18:12

      Гондурас!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 декабря 2016, 15:09

      Очень нужны и важные клубу денежки! Лишь бы все дошло по назначению!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 7 декабря 2016, 14:11

      20 миллионов евро это бонус к всенародной любви и обожанию!!! Ростов показал в Европе, что деньги не главное!!!

      4
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 7 декабря 2016, 13:56

      Красавчик , теперь нах всяких долбоеб ов с руководства. И будет нормальный клуб .
      Бердыева в гл.тренеры

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 7 декабря 2016, 13:55

      МУЖИКИ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 7 декабря 2016, 13:48

      более чем годовой бюджет КС!

      3
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