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    Тухель рассчитывает на множество голов в ворота «Реала»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о готовности своих ключевых футболистов к матчу Лиги чемпионов против «Реала».

    «Ройс вчера простудился. Он не готов на 100 процентов. Нужно учесть это. Перед матчем я приму окончательное решение. Конечно, было бы замечательно, если бы он появился в стартовом составе. Это уникальный игрок.

    Обамеянг – великолепный игрок, который приносит команде и мне пользу. Без него мы не сможем достигнуть своих целей. Это высококлассный футболист. Всегда испытываешь давление, когда играешь на «Сантьяго Бернабеу», но ему нравится это давление. Часто в такой обстановке он показывает свой лучший футбол.

    До сегодняшнего дня мы много забивали. И в этом матче постараемся тоже забить. Мы всегда к этому стремимся. Некоторые наши футболисты впервые играют в таком турнире, и здорово, что они часто поражают ворота. Мы всегда стараемся развлечь публику и намерены проявить себя с лучшей стороны. Нам по силам забить несколько раз. Я уверен в этом», – заявил Тухель.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 10:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      REAL AVATAR 7 декабря 2016, 18:33

      Зря рассчитывает. Реал не упустит свою победу.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > REAL AVATAR 8 декабря 2016, 00:42

      в этот раз ты не угадал.засранцы не смогли победит .я бы сказал хуёва у них положение

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 декабря 2016, 13:41

      Рассчитывает,но не дождется,только если в ворота Боруссии Д!!!

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