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    Капитан «Бешикташа»: «Хотим достойно представить Турцию в Лиге Европы»

    Полузащитник «Бешикташа» Огужан Озякуп, который вывел свою команду на матч в Киеве против «Динамо» с капитанской повязкой, пообещал достойно выступить весной в Лиге Европы.

    «Мы очень, очень огорчены. Досада читалась на лице каждого игрока в раздевалке. Хотим поскорее забыть этот матч и достойно представить Турцию в Лиге Европы», – заявил Озякуп.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 09:44
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