Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Головин рассказал о вкладе Слуцкого в его карьеру

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил разочарование в связи с уходом с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, специалист объявил о том, что покинет клуб после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    – Какую роль сыграл Слуцкий в вашей карьере?

    – Очень жаль, что Леонид Викторович покидает свой пост. Он очень много для меня сделал, доверил мне, и очень жаль, что это произойдет.

    – Будете ли играть за тренера, который сделал вас игроком основы?

    – Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 12:42

      Есть шанс рассчитаться сегодня с человеком, который "так много сделал"..
      Забить пару банок потным англичанам и половину долга Слуцкий может быть простит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 06:56

      А вот новый то тренер может не восхититься твоей чудо-игрой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 