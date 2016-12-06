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    Деменко: «Правильно, что «Ростов» решил пожертвовать РФПЛ ради еврокубков»

    Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донским клубом и ПСВ. По его мнению, ростовчане одержат победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «К игре с ПСВ футболисты подойдут в оптимальном состоянии. Правильно, что «Ростов» решил пожертвовать РФПЛ ради еврокубков. Надо понимать, что есть бонусы и очки, плюс пока основа отдыхала, у резерва был шанс показать себя. В любом случае в этой ситуации «Ростов» выиграл. Футболисты хотят продолжить выступать на европейской арене и выполнят эту задачу. Буду болеть за «Ростов». Надеюсь, он победит со счетом 2:1», – сказал Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 декабря 2016, 21:19

      почему это Ростов решил пожертвовать РПФЛ?
      У Ростова ТРИ ОЧКА отставания от ЛЕ
      Сегодня определится дальнейшая стратегия на весну, Ростов отдохнёт и ВПЕРЁД!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > семёнычев 7 декабря 2016, 18:05

      Пожертвовал потому, что мог спокойно обыгрывать Урал, Амкар (уже потеря 6 очков)! Но и ничего страшного! Весной наверстают! Сейчас главное, что попали в ЛЕ! Удачи им!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 декабря 2016, 20:29

      И я надеюсь! Лишь бы на ничью не настраивались!

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